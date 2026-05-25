Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 25 мая 2026Мир

Трамп в фирменном стиле намекнул на войну

Трамп вновь намекнул на возобновление войны с Ираном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал намек на возможное возобновление боевых действий в Иране. Соответствующий пост опубликован в его соцсети Truth Social.

На размещенной им фотографии изображена ракета, на которой содержится фраза «Благодарю за ваше внимание к этому вопросу». Саму публикацию Трамп никак подписывать не стал.

«Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменной фразой американского лидера, которую он часто использует в своих постах в соцсети Truth Social после переизбрания в 2025 году.

Ранее Дональд Трамп публично похвастался своими сделками. По словам американского лидера, он не заключает плохих соглашений. Политик обрушился с критикой на экс-президента США Барака Обаму за то, что тот допустил «катастрофическую ошибку», заключив такую сделку с Тегераном, которая позволила Исламской Республике получить доступ к финансам и созданию ядерного оружия.

До этого американский президент заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    Иностранный журналист объяснил атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    В США признали провал своего плана по уничтожению России

    В Европе заявили о хаосе на Украине после ударов по Киеву

    Гинеколог назвала худшие места для секса

    Самая красивая женщина в мире в купальнике на яхте попала в объектив папарацци

    Трамп в фирменном стиле намекнул на войну

    В МИД поставили Европу перед фактом о ВСУ

    Ури Геллер рассказал о замороженных инопланетянах в секретном бункере

    На Западе оценили способную атаковать США «Синеву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok