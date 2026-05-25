Трамп в фирменном стиле намекнул на войну

Трамп вновь намекнул на возобновление войны с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал намек на возможное возобновление боевых действий в Иране. Соответствующий пост опубликован в его соцсети Truth Social.

На размещенной им фотографии изображена ракета, на которой содержится фраза «Благодарю за ваше внимание к этому вопросу». Саму публикацию Трамп никак подписывать не стал.

«Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменной фразой американского лидера, которую он часто использует в своих постах в соцсети Truth Social после переизбрания в 2025 году.

Ранее Дональд Трамп публично похвастался своими сделками. По словам американского лидера, он не заключает плохих соглашений. Политик обрушился с критикой на экс-президента США Барака Обаму за то, что тот допустил «катастрофическую ошибку», заключив такую сделку с Тегераном, которая позволила Исламской Республике получить доступ к финансам и созданию ядерного оружия.

До этого американский президент заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение.