Лукашенко высказался о последствиях конфликта на Украине

Лукашенко: 3 народа будут «расхлебывать» последствия конфликта на Украине

Три славянских народа, договорившись, будут «расхлебывать» последствия конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English.

«Данный конфликт должен быть прекращен (...) А дальше только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать последствия», — высказался Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что при вступлении Минска в конфликт на Украине война приобретет новое качество. По его словам, в таком случае страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.