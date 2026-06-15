Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:52, 15 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко оценил участие Белоруссии в конфликте на Украине

Лукашенко: В случае вступления Белоруссии в конфликт на Украине начнется война против НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседе с телеканалом Al Arabiya заявил, что при вступлении Минска в конфликт на Украине война приобретет новое качество. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в таком случае страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину. «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», — подчеркнул он.

31 мая Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на территории Украины. По его словам, украинские войска не хотят войны с Белоруссией, понимая, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта. Однако президент Белоруссии указал, что Минск и Киев к конфликту толкают европейские политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

    Командир рассказал о помощи мирных жителей российским военным в ДНР

    Россиянин проиграл 1,8 миллиона рублей из-за Кюрасао

    МИД России отреагировал на победу над Украиной по разбирательству в Гааге

    Российская актриса сравнила жизнь в Москве и Петербурге

    В Госдуме назвали справедливый платеж по ипотеке

    Лукашенко назвал срок завершения конфликта между Россией и Украиной

    Лукашенко обратился с важным посланием к Украине

    Патрушев пригрозил Литве потерей мирной жизни в случае нападения на Калининград

    Лавров высказался о «показухе» Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok