Лукашенко оценил участие Белоруссии в конфликте на Украине

Лукашенко: В случае вступления Белоруссии в конфликт на Украине начнется война против НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседе с телеканалом Al Arabiya заявил, что при вступлении Минска в конфликт на Украине война приобретет новое качество. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в таком случае страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину. «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», — подчеркнул он.

31 мая Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на территории Украины. По его словам, украинские войска не хотят войны с Белоруссией, понимая, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта. Однако президент Белоруссии указал, что Минск и Киев к конфликту толкают европейские политики.