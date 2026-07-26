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13:32, 26 июля 2026Интернет и СМИ

Телезвезда упала на лестнице в метро и показала травмированное лицо

Шотландская телеведущая Гейл Портер упала на лестнице в метро и показала синяк под глазом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @iamgailporter

Шотландская телеведущая Гейл Портер сообщила, что упала на лестнице в метро. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она показала травмированное лицо.

Телезвезда рассказала, что спускалась по лестнице в лондонском метро, когда неизвестный сбил ее с ног, и она оказалась на ступеньках. «Это было просто небольшое происшествие на лестнице. Никто ничего не делал специально!» — уточнила Портер.

К публикации ведущая прикрепила снимок, на котором можно увидеть у нее синяк под глазом и ссадины на носу и над верхней губой.

Ранее Портер назвала ошибку, из-за которой она стала банкротом и начала жить на улице. Ведущая призвала зрителей не брать кредиты с высокой процентной ставкой.

Гейл Портер — шотландская телеведущая и бывшая модель. Она прославилась в Великобритании в 1990-х годах как ведущая детских передач. В 2005 году у нее диагностировали алопецию, из-за чего она пропала с экранов.

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