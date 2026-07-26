Телезвезда упала на лестнице в метро и показала травмированное лицо

Шотландская телеведущая Гейл Портер сообщила, что упала на лестнице в метро. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она показала травмированное лицо.
Телезвезда рассказала, что спускалась по лестнице в лондонском метро, когда неизвестный сбил ее с ног, и она оказалась на ступеньках. «Это было просто небольшое происшествие на лестнице. Никто ничего не делал специально!» — уточнила Портер.
К публикации ведущая прикрепила снимок, на котором можно увидеть у нее синяк под глазом и ссадины на носу и над верхней губой.
Ранее Портер назвала ошибку, из-за которой она стала банкротом и начала жить на улице. Ведущая призвала зрителей не брать кредиты с высокой процентной ставкой.
Гейл Портер — шотландская телеведущая и бывшая модель. Она прославилась в Великобритании в 1990-х годах как ведущая детских передач. В 2005 году у нее диагностировали алопецию, из-за чего она пропала с экранов.