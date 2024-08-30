Телезвезда стала банкротом и лишилась дома из-за одной ошибки

Шотландская телеведущая Портер, лишившаяся дома, заявила об опасности кредитов

Шотландская телеведущая Гейл Портер рассказала, как она стала банкротом и начала жить на улице из-за одной ошибки. В эфире шоу Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на канале ITV она заявила об опасности кредитов, передает Daily Mail.

Портер призвала зрителей не брать кредиты с высокой процентной ставкой. 53-летняя ведущая объяснила, что влезла в долги из-за них и была вынуждена сдать все свое имущество на хранение. «За моей дверью возникло двое огромных мужчин. (...) Они угрожали забрать мои вещи, а у меня ничего не было, что они могли взять», — вспомнила она.

В результате телезвезда стала банкротом и лишилась дома. По словам Портер, ей приходилось спать в парке. Впоследствии она смогла наладить свою жизнь и начала снимать квартиру в Лондоне.

Ранее стало известно о том, что ведущий британского телеканала BBC News Чарли Стейт оказался на грани банкротства. Уточнялось, что его компания за последнее время понесла убытки в несколько тысяч фунтов стерлингов.

Гейл Портер — шотландская телеведущая и бывшая модель. В 1990-х годах она вела детские передачи на британском телевидении, а также участвовала в фотосессиях для журналов. В 2005 году у нее диагностировали алопецию, из-за чего она пропала с экранов.