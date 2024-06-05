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18:34, 5 июня 2024Интернет и СМИ

61-летний телеведущий оказался на грани банкротства

Британский телеведущий Чарли Стейт и его жена оказались на грани банкротства
Чарли Стейт

Чарли Стейт. Фото: Stephen Lock / I-Images / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Ведущий британского телеканала BBC News Чарли Стейт и его жена Анна оказались на грани банкротства. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что телерадиовещательная компания Stayt Limited, которой владеют 61-летний журналист и его супруга, за последнее время принесла убытки в несколько тысяч фунтов стерлингов. В минувший понедельник, 3 июня, Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании подало заявление о признании Стейта и его жены банкротами.

Ранее стало известно, что другой британский телеведущий — Питер Леви — стал жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили журналисту и сообщили, что с его счета было совершено несколько подозрительных операций.

Чарли Стейт — известный английский журналист и телеведущий. Он работал на каналах ITV и Sky News. С 2006 года ведет утреннюю передачу BBC Breakfast на BBC News.

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      Олег Давыдов
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