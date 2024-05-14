68-летний телеведущий лишился огромной суммы денег из-за мошенников

Британский телеведущий Питер Леви заявил, что стал жертвой мошенников

Ведущий британского телеканала «Би-би-си» Питер Леви заявил, что лишился огромной суммы денег из-за мошенников. Подробностями 68-летний журналист поделился в интервью The Times.

Инцидент произошел в феврале. По словам Леви, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела банка по борьбе с мошенничеством. Журналисту сообщили, что с его счета было совершено несколько подозрительных операций. Ему предложили скачать на компьютер приложение, которое якобы позволит проверить его учетную запись в банке.

Когда известный телеведущий установил приложение, то обнаружил, что с его счета пропало несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. После этого Леви понял, что стал жертвой мошенников. Как оказалось, приложение, которое он скачал, позволяло злоумышленникам удаленно управлять его компьютером. В результате они смогли получить доступ к счету журналиста и похитить его деньги.

«Я не мог поверить в то, что произошло, и в то, каким глупым и наивным я был», — высказался о случившемся телеведущий. Леви сообщил о краже в банк, и через несколько недель ему вернули похищенную сумму.

Ранее владельцев iPhone предупредили о новом способе кражи аккаунтов. Сообщалось, что мошенники начали похищать профили с помощью запросов на сброс пароля.