Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов владельцев iPhone

Мошенники начали похищать аккаунты владельцев iPhone при сбросе пароля

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей продукции Apple. Как сообщает MacRumors со ссылкой на отчет KrebsOnSecurity, злоумышленники начали похищать профили с помощью запросов на сброс пароля.

По данным издания, мошенники отправляют владельцам устройств iPhone, Apple Watch и Mac запросы на смену пароля учетной записи Apple ID. Если человек нажимает на кнопку, разрешающую сброс пароля, то злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и могут его заблокировать.

«Пользователь Twitter (бывшее название соцсети X — прим. «Ленты.ру») Парт Патель недавно поделился опытом того, как он подвергся атаке. Он говорит, что не мог использовать свои устройства, пока не нажал на кнопку "Не разрешать [сброс пароля]" более 100 раз», — отмечается в материале.

Человеку, который отказался сбросить пароль, злоумышленники могут затем позвонить от имени сотрудников Apple. Во время звонка они утверждают, что пользователь подвергается атаке, и пытаются выманить у него код, который отправляется на номер телефона при попытке сбросить пароль.

Владельцев Apple, столкнувшимся с такой атакой, призвали не разрешать сброс пароля и не разговаривать с людьми, которые представляются сотрудниками Apple и просят назвать код для сброса пароля.

Ранее россиянам назвали главные признаки мошеннических приложений. Эксперт Виталий Фомин рассказал, что ссылки на фейковые приложения злоумышленники обычно отправляют в мессенджерах.