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12:22, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов владельцев iPhone

Мошенники начали похищать аккаунты владельцев iPhone при сбросе пароля

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей продукции Apple. Как сообщает MacRumors со ссылкой на отчет KrebsOnSecurity, злоумышленники начали похищать профили с помощью запросов на сброс пароля.

По данным издания, мошенники отправляют владельцам устройств iPhone, Apple Watch и Mac запросы на смену пароля учетной записи Apple ID. Если человек нажимает на кнопку, разрешающую сброс пароля, то злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и могут его заблокировать.

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«Пользователь Twitter (бывшее название соцсети X — прим. «Ленты.ру») Парт Патель недавно поделился опытом того, как он подвергся атаке. Он говорит, что не мог использовать свои устройства, пока не нажал на кнопку "Не разрешать [сброс пароля]" более 100 раз», — отмечается в материале.

Человеку, который отказался сбросить пароль, злоумышленники могут затем позвонить от имени сотрудников Apple. Во время звонка они утверждают, что пользователь подвергается атаке, и пытаются выманить у него код, который отправляется на номер телефона при попытке сбросить пароль.

Владельцев Apple, столкнувшимся с такой атакой, призвали не разрешать сброс пароля и не разговаривать с людьми, которые представляются сотрудниками Apple и просят назвать код для сброса пароля.

Ранее россиянам назвали главные признаки мошеннических приложений. Эксперт Виталий Фомин рассказал, что ссылки на фейковые приложения злоумышленники обычно отправляют в мессенджерах.

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      Евгения Наумова
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