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08:02, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли главные признаки мошеннических приложений

Эксперт ЛЦЭ Фомин: мошенники предлагают скачать фейковые приложения для покупок

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мошенники пытаются использовать рост популярности онлайн-продаж и массово рассылают россиянам ссылки на фишинговые сайты, предлагая скачать поддельное приложение для покупки товаров. Об этом «Ленте.ру», рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики (ЛЦЭ) Виталий Фомин.

Специалист отметил, что ссылки на фейковые приложения интернет-магазинов злоумышленники обычно отправляют в мессенджерах. Нередко потенциальные жертвы получают такие сообщения со взломанных аккаунтов знакомых. «Сообщение не содержит призывов к действию, как было ранее, — мошенник делится с собеседником новостью о выгодной покупке, как правило, товара массового потребления: телевизора, популярного смартфона или ноутбука», — добавил Фомин.

Эксперт также раскрыл признаки мошеннических программ. В частности, он указал, что если у приложения маркетплейса менее десяти тысяч скачиваний, оно скорее всего является подделкой. «Настоящее приложение должно быть выпущено не менее двух лет назад, поскольку оно не может стать популярным за неделю. Возраст приложений самых востребованных площадок — более 10 лет», — рассказал Фомин.

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По словам специалиста, фейковые приложения нередко запрашивают у пользователя лишние права доступа — например, к фото, видео, контактам или сообщениям. Помимо того, поддельную программу мошенники могут рассылать пользователям Android в виде APK-файлов, указал он.

Если подозрительное приложение уже установлено, нужно сразу его удалить, а затем проверить смартфон антивирусом, посоветовал Фомин.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предостерег россиян от установки на гаджеты программ для удаленного доступа. Он пояснил, что такие сервисы могут использовать в своих схемах мошенники.

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