Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

Эксперт Курочкин призвал россиян не транслировать никому экран своего телефона

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предостерег россиян от установки на телефон программ одного типа. В беседе с каналом «360» он посоветовал не ставить на гаджет приложения для удаленного доступа типа TeamViewer, поскольку их могут использовать в своих схемах мошенники.

Специалист прокомментировал новость о том, что мошенники, представляясь сотрудниками банка, стали просить россиян включить на телефоне функцию трансляции экрана. Уточнялось, что с помощью этой функции злоумышленники могут увидеть пришедшие на телефон жертвы коды в SMS-сообщениях от банка, что позволит им похитить деньги.

Курочкин призвал россиян не транслировать никому, кроме близких родственников, экран своего телефона. «Никакой сотрудник банка не может лазить по вашему телефону, ничего спрашивать не имеют права. Поэтому никому не верьте, вот и вся защита», — сказал он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что как таковая опция демонстрации экрана не позволяет злоумышленникам управлять чужим телефоном. Однако такую возможность предоставляют приложения для удаленного управления гаджетами — к примеру, TeamViewer и AnyDesk. «Просто не ставьте эти приложения, и вы будете защищены от соблазна показать что-то», — посоветовал Курочкин.

Ранее руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско предупредил россиян о новой схеме мошенников. Он раскрыл, что злоумышленники просят жертв скачать необходимое обновление для мобильного приложения банка, однако в действительности вынуждают их установить программу для удаленного администрирования телефона.