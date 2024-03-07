Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:47, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

Эксперт Курочкин призвал россиян не транслировать никому экран своего телефона

Фото: Unsplash

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предостерег россиян от установки на телефон программ одного типа. В беседе с каналом «360» он посоветовал не ставить на гаджет приложения для удаленного доступа типа TeamViewer, поскольку их могут использовать в своих схемах мошенники.

Специалист прокомментировал новость о том, что мошенники, представляясь сотрудниками банка, стали просить россиян включить на телефоне функцию трансляции экрана. Уточнялось, что с помощью этой функции злоумышленники могут увидеть пришедшие на телефон жертвы коды в SMS-сообщениях от банка, что позволит им похитить деньги.

Материалы по теме:
Детки в сетке. Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
Детки в сетке.Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
7 февраля 2024
«Открывайте газ и идите в школу» Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
«Открывайте газ и идите в школу»Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
1 марта 2024

Курочкин призвал россиян не транслировать никому, кроме близких родственников, экран своего телефона. «Никакой сотрудник банка не может лазить по вашему телефону, ничего спрашивать не имеют права. Поэтому никому не верьте, вот и вся защита», — сказал он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что как таковая опция демонстрации экрана не позволяет злоумышленникам управлять чужим телефоном. Однако такую возможность предоставляют приложения для удаленного управления гаджетами — к примеру, TeamViewer и AnyDesk. «Просто не ставьте эти приложения, и вы будете защищены от соблазна показать что-то», — посоветовал Курочкин.

Ранее руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско предупредил россиян о новой схеме мошенников. Он раскрыл, что злоумышленники просят жертв скачать необходимое обновление для мобильного приложения банка, однако в действительности вынуждают их установить программу для удаленного администрирования телефона.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

      Лайфхак для проверки зеркала-шпиона в отеле разозлил пользователей сети

      Репродуктолог перечислила пагубно влияющие на зачатие ребенка продукты

      Пассажир украл больше семи миллионов рублей у попутчика в самолете

      Российский «Ресурс-П» запустят в марте

      Насиловавшего пятерых детей в течение 12 лет россиянина приговорили к колонии

      ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

      Звезде «Папиных дочек» потребовалась экстренная медицинская помощь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше