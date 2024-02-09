Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими приложениями

Эксперт Вураско: мошенники просят установить новое обновление мобильного банка

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана россиян, предупредил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско. Его специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что злоумышленники звонят людям от лица сотрудников банков и заявляют своим потенциальным жертвам, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения их банка. Затем мошенники рассказывают, как скачать это приложение. Таким образом они вынуждают своих жертв устанавливать программу для удаленного администрирования телефона, которая позволяет злоумышленникам совершать операции от имени владельца устройства. После этого мошенники просят зайти в приложение и перехватывают пароль от него.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Детки в сетке. Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
Детки в сетке.Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
7 февраля 2024

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», — объяснил Вураско.

Чтобы защититься от такого мошенничества, специалист посоветовал не доверять тем, кто утверждает, что звонит из банка, а также ничего не делать по их требованию. Во-вторых, эксперт порекомендовал использовать антивирусные программы и не скачивать неизвестные приложения на телефон. Наконец, специалист напомнил, что нельзя сообщать собеседникам конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли коды из СМС или идентификаторы доступа.

Ранее IT-эксперт Петр Куценко рассказал, как распознать опасный QR-код. По его словам, пользователей должна насторожить длинная ссылка, отображающаяся при сканировании.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

      В США заявили о доминировании Путина в беседе с Карлсоном

      На границе Украины задержали рекордную по численности группу уклонистов

      Байден назвал действия Израиля в Газе чрезмерными

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки дронов ВСУ на Орловскую область

      Опубликовавшего фото матрешки с символикой АУЕ российского художника задержали

      Военный высказался о боевой мощи разрабатываемого в России «Дракона»

      Выглядящая на 30 лет 57-летняя любительница фитнеса раскрыла свои секреты

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими приложениями

      Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше