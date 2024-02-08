Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:01, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способы распознать опасный QR-код

IT-эксперт Куценко: признаком опасного QR-кода может быть длинная ссылка

Фото: Unsplash

Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко раскрыл россиянам способ распознать опасный QR-код, который злоумышленники сгенерировали для обмана пользователей. В беседе с «Лентой.ру» IT-эксперт рассказал, что одним из признаков созданного мошенниками QR-кода может быть то, что он ведет на очень длинную ссылку.

«Во-первых, необходимо обращать внимание на его расположение. Прежде чем сканировать QR-код, подумайте, где вы его нашли: в социальных сетях, в электронном письме, на неизвестном веб-сайте или встретили на улице», — объяснил Куценко. По его словам, доверять стоит только проверенным источниками, например, официальным сайтам компаний.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Армия неизвестных хакеров защищает человечество от угроз. Кто они такие и почему выбирают творить добро?
Армия неизвестных хакеров защищает человечество от угроз.Кто они такие и почему выбирают творить добро?
Реклама
30 декабря 2023
17-летний гений взломал крупнейшие компании мира. Остаток жизни он проведет в психиатрической больнице строгого режима
17-летний гений взломал крупнейшие компании мира.Остаток жизни он проведет в психиатрической больнице строгого режима
18 января 2024

Во-вторых, как указал эксперт, QR-код — это просто другой вид отображения ссылки, поэтому необходимо обращать внимание на ее внешний вид. «Так, длинные и запутанные URL-адреса, вероятно, сигнализируют об потенциальной опасности», — подчеркнул он.

В-третьих, по словам Куценко, если после перехода по QR-коду смартфон запрашивает дополнительный доступ к камере устройства, контактам или другой конфиденциальной информации, то это также может быть потенциальным признаком мошенничества. «Остерегайтесь QR-кодов, которые предлагают загрузить приложения или предоставить дополнительные разрешения», — призвал специалист.

Во избежание взломов при помощи QR-кодов эксперт рекомендовал установить специальный сканер, в котором есть встроенные меры безопасности, а также регулярно обновлять приложения и программное обеспечение смартфона.

В конце декабря департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил использовать QR-коды на билбордах на фоне хакерских атак. Там отметили, что QR-коды могут содержать информацию, нарушающую закон «О рекламе».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии. Россияне продемонстрировали обратный результат

      В Европе усомнились в лидерстве США вне зависимости от президента

      Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

      Модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

      Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал о тактике украинских диверсантов

      Россиянин описал особенности жизни во Вьетнаме фразой «русским умом не понять»

      Греческие Leopard получат «мангалы»

      Губернатор предложил Карлсону приехать в «сердце России»

      США закупили российский уран на рекордную сумму

      Началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше