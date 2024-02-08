Россиянам раскрыли способы распознать опасный QR-код

IT-эксперт Куценко: признаком опасного QR-кода может быть длинная ссылка

Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко раскрыл россиянам способ распознать опасный QR-код, который злоумышленники сгенерировали для обмана пользователей. В беседе с «Лентой.ру» IT-эксперт рассказал, что одним из признаков созданного мошенниками QR-кода может быть то, что он ведет на очень длинную ссылку.

«Во-первых, необходимо обращать внимание на его расположение. Прежде чем сканировать QR-код, подумайте, где вы его нашли: в социальных сетях, в электронном письме, на неизвестном веб-сайте или встретили на улице», — объяснил Куценко. По его словам, доверять стоит только проверенным источниками, например, официальным сайтам компаний.

Во-вторых, как указал эксперт, QR-код — это просто другой вид отображения ссылки, поэтому необходимо обращать внимание на ее внешний вид. «Так, длинные и запутанные URL-адреса, вероятно, сигнализируют об потенциальной опасности», — подчеркнул он.

В-третьих, по словам Куценко, если после перехода по QR-коду смартфон запрашивает дополнительный доступ к камере устройства, контактам или другой конфиденциальной информации, то это также может быть потенциальным признаком мошенничества. «Остерегайтесь QR-кодов, которые предлагают загрузить приложения или предоставить дополнительные разрешения», — призвал специалист.

Во избежание взломов при помощи QR-кодов эксперт рекомендовал установить специальный сканер, в котором есть встроенные меры безопасности, а также регулярно обновлять приложения и программное обеспечение смартфона.

В конце декабря департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил использовать QR-коды на билбордах на фоне хакерских атак. Там отметили, что QR-коды могут содержать информацию, нарушающую закон «О рекламе».