В Москве запретили использование QR-кодов на билбордах

Власти Москвы запретили использовать QR-коды на билбордах из-за хакерских атак

Департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил использовать QR-коды на билбордах на фоне хакерских атак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на факсограмму, разосланную властями Москвы рекламораспространителям.

В департаменте отметили, что QR-коды, работающие как ссылка на интернет-ресурсы, которые публикуют «различный и возможный к изменению контент», могут содержать информацию, нарушающую закон «О рекламе». Это может быть особенно актуально в условиях хакерских атак и взломов, добавили в ведомстве.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — напомнили в департаменте.

Ранее сервис кикшеринга рассказал о фейковых QR-кодах на электросамокатах, благодаря которым злоумышленники воровали данные банковских карт. Отмечалось, что речь шла о несанкционированном размещении рекламы.