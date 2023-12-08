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15:46, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

В Москве запретили использование QR-кодов на билбордах

Власти Москвы запретили использовать QR-коды на билбордах из-за хакерских атак

Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

Департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил использовать QR-коды на билбордах на фоне хакерских атак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на факсограмму, разосланную властями Москвы рекламораспространителям.

В департаменте отметили, что QR-коды, работающие как ссылка на интернет-ресурсы, которые публикуют «различный и возможный к изменению контент», могут содержать информацию, нарушающую закон «О рекламе». Это может быть особенно актуально в условиях хакерских атак и взломов, добавили в ведомстве.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — напомнили в департаменте.

Ранее сервис кикшеринга рассказал о фейковых QR-кодах на электросамокатах, благодаря которым злоумышленники воровали данные банковских карт. Отмечалось, что речь шла о несанкционированном размещении рекламы.

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      Олег Давыдов
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