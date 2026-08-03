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11:41, 3 августа 2026 (обновлено: 11:44, 3 августа 2026)Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали отказаться от одного вида хлеба

Эндокринолог Гончар назвала белый хлеб из пшеничной муки практически бесполезным продуктом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог и гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Виктория Гончар рассказала россиянам, от какого вида хлеба лучше отказаться в пользу более полезных вариантов. Своими рекомендациями она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Привычный белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей — практически бесполезный продукт. В процессе обработки зерна витамины уходят вместе с оболочкой (отрубями), а высокая температура при выпечке уничтожает остатки полезных веществ. По сути, это источник быстрых углеводов и крахмала, которые ведут к лишнему весу и проблемам с пищеварением», — заявила Гончар.

Черный хлеб врач назвала более полезным. Во-первых, он менее калориен. Во-вторых, состав черного хлеба богаче: в нем есть ценные аминокислоты и клетчатка, которая помогает кишечнику работать правильно. В отличие от белого, черный хлеб не только помогает снизить калорийность рациона, но и поддерживает работу ЖКТ, объяснила специалистка.

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Гончар добавила, что мультизерновой хлеб так же, как и цельнозерновой, делают из неочищенных зерен, поэтому в нем сохраняются витамины B, E и клетчатка. Однако из-за грубой текстуры это тяжелый продукт. Поэтому доктор посоветовала быть с ним осторожнее: тем, у кого чувствительный желудок или проблемы с пищеварением, такой хлеб может даже навредить.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал, нужно ли мыть яйца перед готовкой. По его словам, намного важнее выполнять полноценную термическую обработку продукта.

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