Опасность пауэрбанков описали

SlashGear: Пауэрбанки назвали менее эффективными, чем обычные проводные зарядки

Внешние батареи имеют меньшую скорость зарядки, чем может обеспечить обычный адаптер питания, и ограниченный ресурс. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа назвали главные недостатки пауэрбанков. В первую очередь они описали опасность внешних аккумуляторов. По их словам, даже малейшее повреждение батареи может представлять опасность — неисправные пауэрбанки могут нанести удар током и вызвать пожар. Специалисты издания призвали пользователей следить за любыми признаками вздутия, перегрева или странного или сладковатого химического запаха.

Также они отметили, что большинство портативных зарядок имеет литий-ионные или литий-полимерные элементы. Они рассчитаны на 300-500 перезарядок, после чего их емкость сильно падает. В этой связи специалисты сравнили компактные батареи с обычной проводной зарядкой и подчеркнули, что ресурс последней может быть в разы больше.

В материале говорится, что обычно пауэрбанки не могут обеспечивать такую же высокую скорость зарядки, что и проводной адаптер. По словам журналистов, это особенно критично в случае современных Android-устройств, которые имеют большой аккумулятор и поддерживают зарядку мощностью 100 ватт и больше.

Ранее авторы издания MakeUseOf объяснили, что номинальная емкость внешнего аккумулятора почти всегда не совпадает с фактической. Они отметили, что по этой причине пауэрбанки отдают меньше энергии, чем должны в теории.