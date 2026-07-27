Раскрыта важная особенность зарядки смартфонов

В MakeUseOf рассказали, как правильно подобрать подходящий пауэрбанк для смартфона

При зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналисты портала опровергли миф, согласно которому указанная емкость пауэрбанка напрямую равна энергии, которую получит смартфон при зарядке. Они объяснили, что если телефон имеет батарею на 5000 миллиампер-часов, то это не означает, что внешний аккумулятор емкостью 20 000 миллиампер-часов зарядит устройство четыре раза.

Авторы отметили, что при подборе пауэрбанка правильно ориентироваться на множество показателей. Важно не только учитывать емкость батареи, но и напряжение, мощность и даже тип провода и адаптера. «Теоретически батарея емкостью 10 000 миллиампер-часов может обеспечить 1000 миллиампер в течение одного часа, хотя сама по себе эта цифра ничего не говорит о количестве затраченной энергии», — раскрыли секрет зарядки в MakeUseOf.

В материале говорится, что коэффициент полезного действия при зарядке не равен 100 процентам — часть электричества может «уходить» во время передачи по проводу или через контроллер телефона. Также внешние батареи по-разному «отдают» энергию при разном напряжении. Поэтому фактически упомянутый пауэрбанк на 20 000 миллиампер-часов может зарядить смартфон 2-2,5 раза.

В заключение специалисты посоветовали обращать внимание не на фактическую емкость аккумулятора, а на рекомендации производителя. Последний часто указывает, сколько раз его батарея может зарядить тот или иной девайс.

В конце июля старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко заявил, что повышенный нагрев смартфона в процессе зарядки может быть связан с некачественным или поврежденным адаптером питания.