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18:29, 24 июля 2026 (обновлено: 18:39, 24 июля 2026)Наука и техника

Раскрыта частая причина перегрева смартфона

Эксперт Зенченко: Телефон может начать греться из-за плохой зарядки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Повышенный нагрев смартфона в процессе зарядки может быть связан с некачестенным или поврежденным адаптером питания. Об этом заявил старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко в разговоре с RT.

Эксперт объяснил, что задача современного зарядного устройства заключается не только в том, чтобы выдать определенное напряжение. «Оно должно поддерживать выходные параметры в допустимых пределах при изменении нагрузки, ограничивать ток, отключаться при перегреве или коротком замыкании и обеспечивать надежную изоляцию низковольтного выхода от бытовой электросети», — отметил Зенченко. Если во время зарядки смартфон сильно греется, то это может быть связано с тем, что адаптер не выполняет всех своих функций.

Специалист раскрыл информацию о том, что часто в дешевых адаптерах используют некачественные конденсаторы, трансформаторы и элементы защиты. «Это способно привести к повышенным пульсациям, нестабильному напряжению, сильному нагреву и электромагнитным помехам», — заявил специалист. По его словам, по этой причине гаджеты греются во время зарядки.

В связи с этим физик рекомендовал тщательно выбирать зарядные аксессуары. «Полезно проверить точную модель на сайте производителя, изучить технические характеристики и убедиться, что устройство предназначено для вашего рынка», — заключил Николай Зенченко.

Ранее авторы портала BGR заявили, что при повышенном нагреве срок службы телевизора может сократиться. Специалисты рекомендовали отключать устройство от сети, если оно не используется.

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