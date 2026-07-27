Песков высказался о расширении географии конфликта на Украине

Песков: Россия не хотела бы расширения географии конфликта на Украине

Расширение географии конфликта на Украине — не то, что хотела бы видеть Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, как будет развиваться обстановка. Но расширение географии этого конфликта — это, конечно, то, чего не хотелось бы видеть», — сказал он.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. В результате нападения на судне произошел взрыв.

Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста.