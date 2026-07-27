Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 27 июля 2026Россия

Песков высказался о расширении географии конфликта на Украине

Песков: Россия не хотела бы расширения географии конфликта на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расширение географии конфликта на Украине — не то, что хотела бы видеть Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, как будет развиваться обстановка. Но расширение географии этого конфликта — это, конечно, то, чего не хотелось бы видеть», — сказал он.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. В результате нападения на судне произошел взрыв.

Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    Россиянам напомнили о праве на компенсацию за застрявший лифт
    Раскрыт укравший чужого ребенка на детской площадке под видом родственника мужчина
    Названы способные долететь от Ирана до Украины ракеты
    Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом
    В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Пашиняна
    Известного ведущего не стало в 85 лет
    Россиян предупредили об опасности домашних цветов
    В Кремле раскрыли проблему новых санкций для Запада
    Производитель оперативной памяти стал самой дорогой компанией Китая
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok