Трамп заявил, что спросит Путина о якобы передаче спутниковых снимков баз США Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сообщения о якобы передаче Россией спутниковых снимков американских баз Ирану. Его слова передает Reuters.

«Спрошу об этом Путина. Мы это выясним», — сказал глава Белого дома.

Президент США добавил, что даже если подобная помощь и оказывалась, она не принесла Тегерану ожидаемого результата. При этом он отметил, что не верит в подобную информацию.

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы вернуться к «очень решительным военным действиям» в случае провала переговоров с Ираном.