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20:03, 27 июля 2026 (обновлено: 20:05, 27 июля 2026)Мир

Трамп задаст Путину вопрос об Иране

Трамп заявил, что спросит Путина о якобы передаче спутниковых снимков баз США Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сообщения о якобы передаче Россией спутниковых снимков американских баз Ирану. Его слова передает Reuters.

«Спрошу об этом Путина. Мы это выясним», — сказал глава Белого дома.

Президент США добавил, что даже если подобная помощь и оказывалась, она не принесла Тегерану ожидаемого результата. При этом он отметил, что не верит в подобную информацию.

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы вернуться к «очень решительным военным действиям» в случае провала переговоров с Ираном.

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