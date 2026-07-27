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19:08, 27 июля 2026Мир

Трамп поставил ультиматум властям Ирана

Трамп: США вернется к военным действиям, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США будут готовы вернуться к «очень решительным военным действиям» в случае провала переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит издание Axios.

«Мы ведем интенсивные переговоры с Ираном, и если они закончатся неудачей, мы вернемся к широкомасштабной военной операции», — подчеркнул американский лидер.

Трамп признал, что он услышал просьбы стран-посредников в конфликте с Ираном, в связи с чем решил дать шанс новому раунду переговоров. При этом он отметил, что не готов выделять много времени на переговорный процесс. «Либо все решится быстро, либо не решится никак», — пояснил президент США.

Ранее стало известно, что Трамп приказал приостановить удары по Ирану, спустя почти две недели непрерывных атак. Причиной такого решения называют прибытие в Тегеран оманской делегации, ведущей переговоры об открытии Ормузского пролива.

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