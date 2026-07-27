Песков: Зеленский получил команду от Лондона не подписывать стамбульские договоренности

Именно британский премьер-министр дал команду президенту Украины Владимиру Зеленскому не подписывать стамбульские договоренности. Об этом сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте не забывать, что именно премьер-министр Великобритании позвонил Зеленскому и дал ему команду не подписывать стамбульские договоренности. Я думаю, что эту политику Великобритания будет продолжать. Мы это понимаем, у нас никто розовые очки не носит», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что в Великобритании меняется много премьер-министров, но не меняется политика в отношении России и Украины.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям 2025 года.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе специальной военной операции.