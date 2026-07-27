Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:49, 27 июля 2026 (обновлено: 20:19, 27 июля 2026)Мир

Песков заявил о приказе британского премьера Зеленскому по Стамбулу

Песков: Зеленский получил команду от Лондона не подписывать стамбульские договоренности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Именно британский премьер-министр дал команду президенту Украины Владимиру Зеленскому не подписывать стамбульские договоренности. Об этом сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте не забывать, что именно премьер-министр Великобритании позвонил Зеленскому и дал ему команду не подписывать стамбульские договоренности. Я думаю, что эту политику Великобритания будет продолжать. Мы это понимаем, у нас никто розовые очки не носит», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что в Великобритании меняется много премьер-министров, но не меняется политика в отношении России и Украины.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям 2025 года.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Главарь банды педофилов «Империя гусей» в российском городе объявлен в розыск
    Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей
    В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство
    Назван недорогой способ улучшить интернет дома
    Цены на газ в Европе упали
    Российский детский психолог изнасиловал двух мальчиков на приеме
    Банда трансгендеров избила туриста в Таиланде и украла его вещи
    Назван лучший гол ЧМ-2026
    В сети обсудили откровенное фото ведущего Первого канала
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok