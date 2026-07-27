Семью туристов избили до крови стульями на роскошном курорте Гавайев

NYP: Семью туристов избили на курорте Kaanapali Alii на острове Мауи

Отдыхающих на Гавайях туристов до крови стульями избили местные жители — причиной конфликта стал белый цвет кожи приезжих. Об этом сообщило издание The New Tork Post (NYP).

По данным источника, драка произошла у бассейна курорта Kaanapali Alii на острове Мауи 17 июля, однако подробности появились недавно. Семья туристов отдыхала на роскошном курорте и пожаловалась на группу местных молодых людей, которые подходили к постояльцам отеля и называли их «хаоле».

«Там было три женщины, одна из которых была зачинщицей. Она подходила к людям вплотную и говорила: "Сегодня вечером мы изобьем ваших парней. Мы изобьем парней-хаоле"», — рассказал один из пострадавших членов семьи Джозеф Хедфилд.

В итоге пострадали от 10 до 15 человек из 30 участников драки. Гавайцы использовали садовую мебель, чтобы избивать постояльцев гостиницы. Одному пострадавшему пришлось наложить на голову 13 швов.

После инцидента полицейские арестовали 20-летнего мужчину, однако вскоре его отпустили. Зачинщиков драки до сих пор ищут. Уточняется, что офицеры не считают, что дебош был связан с расовой ненавистью. Расследование продолжается.

Ранее в Грузии избили российскую туристку. Поводом для конфликта стала русская речь.