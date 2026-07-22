Туристов связали и бросили в реку с крокодилами в сафари-парке Африки. Что известно о шокирующем преступлении?

В Национальном парке Крюгера в ЮАР обнаружили тела туристов со связанными руками

В конце мая 2026 года зарубежные СМИ потрясла громкая история расправы над парой пожилых туристов, которые приехали на сафари в одно из самых популярных мест для наблюдения за дикими животными в Африке. На их окровавленные тела со связанными руками в кишащей крокодилами реке наткнулись другие отдыхающие национального парка. Кому понадобилось лишать пенсионеров жизни таким жестоким образом — в материале «Ленты.ру».

Тела туристов нашли в месте, которое раньше служило убежищем для преступников

Национальный парк Крюгера — старейший и один из крупнейших в ЮАР. На его территории археологи находили следы Homo erectus — непосредственного предка современных людей, артефакты каменного и железного веков и около 130 мест с наскальной живописью. Кроме того, там встречается самая большая концентрация диких животных в мире — это культовое место для сафари в Южной Африке. В парке можно увидеть слонов, бегемотов, жирафов, носорогов, львов, леопардов, нильских крокодилов и антилоп.

Ежегодно в парк приезжает около миллиона туристов, большинство из которых — британцы, американцы и немцы. Им предлагают исследовать его обширные ландшафты и захватывающую африканскую дикую природу. Гостей размещают в роскошных лоджах с условиями пятизвездочного отеля. Стоимость таких туров начинается от 2,6 тысячи долларов (около 203 тысяч рублей) и доходит до 15,6 тысячи долларов (около 1,2 миллиона рублей) с человека.

Ежегодно в Национальный парк Крюгера приезжают около миллиона туристов, которые хотят поучаствовать в сафари Фото: David Silverman / Getty Images

Заплатившие крупную сумму денег за отдых в такой живописной локации туристы явно не подозревали, что там может быть совершено страшное преступление. Во время наблюдения за стадом слонов, которые переходили реку Левубу в печально известном месте под названием Крукс-Корнер, отдыхающие наткнулись на два окровавленных тела со связанными за спиной руками, плавающих в воде. Туристы немедленно сообщили о страшной находке в полицию.

Крукс-Корнер — небольшой треугольный участок земли, где в XIX веке скрывались от полиции браконьеры, торговцы оружием, работорговцы и убийцы

На место оперативно прибыли сотрудники правопорядка, экстренные службы, представители администрации парка и Управления пограничного контроля. Предварительное расследование показало, что обе жертвы получили серьезные ранения верхних частей тел, предположительно нанесенные острым предметом.

Убитыми оказалась пара пенсионеров

Жертвами жестокой расправы оказалась пара пенсионеров из южноафриканского города Моссел Бей — 71-летний Эрнст Мараис и его 73-летняя жена Дина. Они приехали в Национальный парк Крюгера на зеленом пикапе Ford Ranger, чтобы понаблюдать во время сафари за «большой пятеркой»: слоном, носорогом, буйволом, львом и леопардом. 17 мая супруги заселились в лодж недалеко от ворот Парфури в северной части парка, а спустя несколько дней пропали. В последний раз семью видели 20 мая в зоне для пикника. Автомобиль супругов Мараис тоже бесследно исчез.

71-летний Эрнст и 73-летняя Дина Мараис приехали в Национальный парк Крюгера, чтобы увидеть диких животных Фото: Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Первой тревогу забила горничная сафари-лоджа, которая сообщила, что гости не ночевали в номере. После этого начались поиски.

Мы надеялись, что они съехали с дороги или их машина сломалась после сильного наводнения. Но нам позвонили туристы и сообщили, что нашли два тела. Они плавали в реке рядом с местом Крукс-Корнер, которое имеет печальную репутацию. Когда наши рейнджеры прибыли на место, они вытащили тела на берег, чтобы дождаться полиции cотрудник Национального парка Крюгера

По его словам, супругам нанесли травмы, несовместимые с жизнью, и сбросили в реку на съедение крокодилам, а их внедорожник — угнали.

«За всю историю парка Крюгера мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Мы молимся, чтобы этот инцидент не вызвал резкой негативной реакции туристов, которые решат, что это больше не безопасное место для посещения», — добавил сотрудник парка.

Версии полиции

Источник в южноафриканской полиции, пожелавший остаться анонимным, поделился своей версией обстоятельств преступления. По его мнению, супруги Мараис могли столкнуться с бандой браконьеров, которые расправились с ними, чтобы те не подняли тревогу.

«Их пикап был бы удобным способом перевезти контрабанду. Есть неогражденные пути для переправы через реку Левубу в Мозамбик», — предположил он.

В Национальном парке Крюгера водятся представители самого большого из трех видов крокодилов, обитающих в Африке, — нильского Фото: Patrick Van Katwijk / Getty Images

Полиция начала масштабную операцию по розыску преступников, предполагая, что они уже покинули Национальный парк Крюгера. Было возбуждено два дела: о покушении на жизнь и угоне автомобиля.

Громкое преступление потрясло всю страну

Правозащитная организация AfriForum назвала жестокую расправу над туристами в парке Крюгера делом национальной важности, предупредив, что этот шокирующий инцидент вызвал серьезные опасения по поводу безопасности посетителей одного из самых знаковых туристических мест Южной Африки. Ее представители также выразили соболезнования семьям жертв и призвали власти обеспечить полную прозрачность расследования.

Этот инцидент потряс всю страну и вызвал серьезные опасения по поводу безопасности посетителей всемирно известного объекта культурного наследия правозащитная организация AfriForum

Подозреваемых задержали в соседней стране

В начале июня, спустя почти две недели поисков, двух подозреваемых в расправе над супругами Мараис задержали в соседней с ЮАР стране — Мозамбике. Ими оказались двое граждан этого государства в возрасте 32 и 33 лет. Их имена не разглашаются. Там же правоохранители нашли автомобиль туристов.

Еще через неделю в Зимбабве попался третий подозреваемый — 26-летний гражданин Мозамбика Макандзе Лионель да Март. Южноафриканские власти должны начать формальные процедуры экстрадиции, чтобы вернуть подозреваемых в страну, где было совершено преступление. Там всем трем должны предъявить обвинения. Расследование по делу продолжается, пока правоохранители не назвали мотивы злоумышленников.

Подозреваемых в убийстве семейной пары туристов задержали в Мозамбике Фото: Roxane 134 / Shutterstock / Fotodom

Исполняющий обязанности национального комиссара полиции ЮАР генерал-лейтенант Пуленг Димпане заявил, что арест подозреваемых является наглядным доказательством того, что они не могут избежать правосудия, пересекая границы.

«Наше послание ясно: преступников будут преследовать за пределами страны, и благодаря коллективным региональным усилиям они будут привлечены к суду за свои деяния», — заключил чиновник.

Еще одна туристка пропала в ЮАР рядом с озером с крокодилами

Это не первая громкая трагедия с участием туристов в ЮАР. В сентябре 2025 года в провинции Квазулу-Натал пропала пожилая жительница Великобритании, которая приехала в Африку с мужем. Она отправилась на прогулку вдоль озера с крокодилами и бегемотами и исчезла.

По предположениям полиции, на женщину могли напасть дикие животные или преступники, однако пока никаких доказательств этой версии так и не появилось. Тем временем журналисты, пообщавшись с местными жителями, высказали догадку, что с британской туристкой могли расправиться члены общины, практикующие колдовские ритуалы с использованием частей человеческих тел.