Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала

Пропажу британской туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом

В сентябре 2025 года в Африке загадочно исчезла пожилая британская туристка. Пока полиция сопоставляла факты и не спешила делать выводы, журналисты пообщались с жителями провинции Квазулу-Натал в ЮАР, и в деле о пропаже путешественницы появились новые пугающие подробности. Представители СМИ высказали предположение, что с женщиной могли расправиться члены общины, практикующие колдовские ритуалы с использованием частей человеческих тел. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Туристка пропала во время прогулки рядом с озером, кишащим крокодилами

Начало отпуска пожилых туристов из графства Девон в Англии, 71-летней Лорны Максорли и ее 81-летнего мужа Леона Проберта, было гладким. Они купили двухнедельный пакетный тур в ЮАР у компании Tui и 27 сентября 2025 года прибыли на автобусе в четырехзвездочный отель Ghost Mountain Inn, расположенный в небольшом городе Мкузе в провинции Квазулу-Натал. В этом месте путешественникам обещают уникальное сочетание спокойного отдыха и захватывающих приключений.

71-летняя Лорна Максорли отправилась в ЮАР с мужем, они часто путешествовали вместе после выхода на пенсию Фото: The Sun

Максорли мечтала увидеть диких животных и вскоре после приезда решила отправиться со своим спутником на прогулку по окрестностям. Они взяли на ресепшен карту с кольцевым маршрутом к озеру, кишащему крокодилами и бегемотами.

В какой-то момент Проберт почувствовал усталость и пошел обратно, оставив Лорну одну на маршруте. Когда она не вернулась в отель спустя несколько часов, ее муж поднял тревогу. На поиски женщины отправились полицейские, работники близлежащей фермы, волонтеры, егеря с собаками и дронами. На следующий день к операции подключили вертолет, но никаких следов туристки, как и ее останков, они не обнаружили. Банковская карта, которую брала с собой Максорли, не была использована. 4 октября поиски приостановили.

Последним человеком, который видел британку, был фермер Коос Принслоо. По его словам, иностранка остановилась у его забора, чтобы спросить дорогу. Местный житель взял у нее карту и показал их местоположение — оно было в стороне от маршрута, отмеченного красными стрелками.

«Она выглядела спокойной и сказала, что не хочет, чтобы я отвез ее обратно в отель, поэтому я вернулся к своему обеду», — признался Принслоо в беседе с журналистами.

Изначально полицейские предположили, что на женщину мог напасть крокодил или она стала жертвой преступления. Но никаких доказательств этих версий так и не появилось.

После того как стало ясно, что поиски исчезнувшей туристки не дают никаких результатов, ее муж решил вернуться в Великобританию. Проберт рассказал, что на пенсии они с женой часто отправлялись в организованные туристические поездки.

Я чувствую вину за случившееся. Если бы я не вернулся в отель и остался с ней, скорее всего, ничего бы не случилось Леон Проберт муж пропавшей в ЮАР британской туристки

В ЮАР Лорна Максорли мечтала увидеть диких животных Фото: The Sun

Британка могла стать жертвой ритуала мути

Помимо диких животных и красивых пейзажей, город Мкузе, где пропала Максорли, славится мрачными легендами. Согласно одной из них, иногда по ночам на склонах горы Тшанени (Призрачной горы), которая возвышается над городом, можно увидеть странные мерцающие огни и услышать звуки, напоминающие эхо древних сражений. Местные сравнивают гору со старой женщиной, лежащей на спине, и почитают как место обитания духов предков.

По словам местных жителей, на склонах Призрачной горы, которая возвышается над городом Мкузе, можно увидеть странные мерцающие огни Фото: Alamy / Legion-media.com

Кроме того, регион Квазулу-Натал является признанным центром мути — традиционной южноафриканской медицины, в которой используются различные натуральные продукты из деревьев и растений. На прилавках местных торговцев можно найти ингредиенты для особых ритуалов: корни и кору деревьев, кости животных, когти и головы птиц.

Некоторые традиционные целители — сангомы и иньянги — считают, что для приготовления самых сильных зелий нужны части человеческих тел. Согласно местным верованиям, зелье с частями тела белого человека или человека с альбинизмом якобы приносит силу и богатство

Джейкоб Сабело Нтшангасе, специалист по зулусской культуре и языку, выросший в провинции Квазулу-Натал, в беседе с журналистами издания The Times отметил, что пропавшие в этом регионе люди часто становились жертвами ритуалов иньянгов.

За частями тел охотились не сами иньянги, а их посредники. Среди желающих отведать напиток из человеческой плоти могли быть бизнесмены, заключающие сделку, политики, готовящиеся к выборам, или гангстеры, ищущие очищения или защиты от соперников.

Максорли бродила в одиночестве более двух часов — достаточно долго, чтобы ее заметили и похитили. «Нетрудно представить, что именно это здесь и произошло», — заявил Нтшангасе.

В регионе Квазулу-Натал, где пропала туристка, практикуют мути — традиционную южноафриканскую медицину Фото: David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Журналисты также пообщались с несколькими жителями Мкузе, которые согласились с мнением Нтшангасе о том, что с одинокой туристкой расправились ради проведения магического ритуала. Один из собеседников издания признался, что ему известно как минимум о дюжине человек, включая детей, которые пропали без вести в этом районе за последние три года.

Местный чиновник, поговоривший с корреспондентами на условиях анонимности, подсчитал, что с 2022 года в полицию поступило по меньшей мере десять сообщений о пропавших людях. «Самая большая опасность, о которой мы знаем в этом районе, — это мути. Мы все боимся его», — констатировал он.

Полиция не реагировала на расследование прессы

«Не знал, что такое существует, но, полагаю, это возможно», — так отреагировал Проберт на предположение о расправе с его женой ради магического ритуала.

Тем временем пресс-секретарь полиции Квазулу-Натал, полковник Роберт Нетшиунда, заявил, что не может комментировать частные расследования и не будет предоставлять подробные полицейские отчеты.

Сотрудники отеля Ghost Mountain Inn, в свою очередь, заявили, что прогулка к озеру является популярным развлечением у туристов — как самостоятельных, так и с гидом: «Безопасность и благополучие всех гостей являются нашим наивысшим приоритетом».