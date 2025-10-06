Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 6 октября 2025Путешествия

Туристка отправилась в Африку и пропала без вести рядом с кишащим крокодилами озером

The Times: Британская туристка пропала без вести в сельской местности ЮАР
Алина Черненко

Фото: Arterra / Universal Images Group via Getty Images

Британская туристка отправилась в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) и пропала без вести в сельской местности. Об этом сообщает портал The Times.

Уточняется, что инцидент произошел 27 сентября, однако поиски 71-летней Элейн МакСорли продолжаются до сих пор. По данным источника, британка и ее 81-летний спутник Леон Проберт покинули свой отель Ghost Mountain Inn в городе Мкуз и отправились к озеру, кишащему крокодилами и бегемотами. Вскоре мужчина решил, что прогулка слишком тяжела для него, и вернулся в номер без МакСорли.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Африка становится популярной у россиян. Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
Африка становится популярной у россиян.Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
13 июня 2023

После исчезновения туристки местные власти развернули поисковую операцию с использованием беспилотников, служебных собак и самолетов. Кроме того, спасатели на лодках обследовали озеро рядом с отелем, где установлены таблички, предупреждающие о наличии диких животных в этой местности.

«Гостья и ее спутник получили карту в отеле и решили исследовать пешеходный маршрут через соседнюю ферму, — сообщили в отеле. — Это популярное развлечение для гостей, которые отправляются на прогулку самостоятельно или с гидом».

Сотрудница службы спасения Саманта Мейрик, участвовавшая в поисках британки, сообщила, что специалисты тщательно прочесали местность в условиях дождя и сильного ветра. По ее словам, отсутствие информации о пропавшей женщине вызвало разочарование.

«Мы не связывались с ее семьей или друзьями, чтобы узнать, какой у нее опыт пеших прогулок. Без этой информации поиски значительно осложняются, поскольку мы не можем предсказать ее дальнейшие действия», — призналась Мейрик.

Ранее другая отдыхавшая в Африке туристка была похищена из отеля незнакомцем. Путешественница утверждает, что предварительно ее накачали наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости