Туристка отправилась в Африку и пропала без вести рядом с кишащим крокодилами озером

The Times: Британская туристка пропала без вести в сельской местности ЮАР

Британская туристка отправилась в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) и пропала без вести в сельской местности. Об этом сообщает портал The Times.

Уточняется, что инцидент произошел 27 сентября, однако поиски 71-летней Элейн МакСорли продолжаются до сих пор. По данным источника, британка и ее 81-летний спутник Леон Проберт покинули свой отель Ghost Mountain Inn в городе Мкуз и отправились к озеру, кишащему крокодилами и бегемотами. Вскоре мужчина решил, что прогулка слишком тяжела для него, и вернулся в номер без МакСорли.

После исчезновения туристки местные власти развернули поисковую операцию с использованием беспилотников, служебных собак и самолетов. Кроме того, спасатели на лодках обследовали озеро рядом с отелем, где установлены таблички, предупреждающие о наличии диких животных в этой местности.

«Гостья и ее спутник получили карту в отеле и решили исследовать пешеходный маршрут через соседнюю ферму, — сообщили в отеле. — Это популярное развлечение для гостей, которые отправляются на прогулку самостоятельно или с гидом».

Сотрудница службы спасения Саманта Мейрик, участвовавшая в поисках британки, сообщила, что специалисты тщательно прочесали местность в условиях дождя и сильного ветра. По ее словам, отсутствие информации о пропавшей женщине вызвало разочарование.

«Мы не связывались с ее семьей или друзьями, чтобы узнать, какой у нее опыт пеших прогулок. Без этой информации поиски значительно осложняются, поскольку мы не можем предсказать ее дальнейшие действия», — призналась Мейрик.

