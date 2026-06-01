Пять производителей резко увеличили цены на машины в России

Стоимость автомобилей Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и Lada выросли для россиян

В мае 2026 года шесть автопроизводителей скорректировали цены на свою продукцию в России, причем только в одном случае речь идет о снижении стоимости. Пять брендов увеличили цены на машины. Рост затронул предложения от Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и Lada. В последнем случае речь идет о фургонах Granta, сообщает агентство «Автостат».

В первой половине месяца премиальный Hongqi пересмотрел стоимость седана H9, который прибавил 10 тысяч рублей. Кроссовер HS7 в исполнении Executive подорожал на 50 тысяч, а HS3 в комплектации Comfort — на 80 тысяч. При этом модель HS5 в версии Comfort стала доступнее сразу на 130 тысяч рублей.

Кроссовер Omoda C5 второго поколения во всех версиях, кроме Active, вырос в цене на 30 тысяч рублей. Паркетник Solaris HC стал дороже на сумму от 65 до 90 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Марка Jaecoo увеличила стоимость кроссовера J6 (все комплектации, кроме Active) на 50 тысяч рублей. Одновременно модель J8 2025 года выпуска подешевела на 200 тысяч.

Во второй половине мая корректировка цен затронула продукцию только одного производителя. Так, фургоны Lada семейства Granta подорожали на 51 тысячу рублей во всех версиях, кроме рефрижератора. Бортовая платформа стала дороже на 48 тысяч.

Единственным брендом, который в мае снизил цены, оказался VGV. Кроссовер U70 Pro (за исключением исполнения Comfort с механической коробкой передач) потерял в стоимости от 2 100 до 13 100 рублей. Модель U75 Plus подешевела на 1 100–3 100 рублей.

