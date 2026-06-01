Назван главный покупатель российской водки

«Агроэкспорт»: Казахстан стал главным покупателем российской водки в январе-апреле

В январе-апреле 2026 года главным покупателем российской водки оказался Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт».

За первые четыре месяца текущего года постсоветская страна закупила российской водки на общую сумму в 3,6 миллиона долларов. По этому показателю Казахстан с большим отрывом от ближайших конкурентов оказался лидером рейтинга.

На второй строчке в списке крупнейших импортеров российской водки расположился Азербайджан. Отгрузки отечественного крепкого спиртного в эту страну за отчетный период увеличились на 42 процента, до более чем 900 тонн. Стоимость экспорта выросла на 55 процентов и превысила 2,2 миллиона долларов. Топ-3 замкнула Грузия с результатом в 1,7 миллиона долларов.

Наращивание отгрузок российской водки за рубеж фиксируется на фоне стремительного удорожания этого алкоголя на внутреннем рынке. На подобную динамику повлиял ряд факторов, отмечали аналитики. К числу главных причин эксперты отнесли рост акцизов, а также повышение цен на сырье и себестоимости выпуска.