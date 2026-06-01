13:41, 1 июня 2026

Почти четверть миллиарда долларов потратила страна Азии на российскую рыбу

Таможня Японии: Импорт рыбы и морепродуктов из РФ достиг почти 250 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

С января по апрель 2026 года Япония импортировала российских рыбы и морепродуктов на 249 миллионов долларов. Это, как сообщил ТАСС, выяснил аналитический центр Рыбного союза на основе данных японской таможенной статистики.

При этом в натуральном выражении поставки снизились на четыре процента, но выросли на два процента в деньгах. В стоимостном выражении импорт сурими вырос на 20 процентов, а филе минтая — на 15 процентов. Однако для мороженого минтая снижение составило пять процентов.

Кроме того, на 20 процентов в стоимостном выражении упал экспорт мороженого краба-стригуна опилио. Поставки мороженого камчатского краба сократились на 15 процентов в деньгах.

Почти в три раза подскочили поставки на японский рынок российского мороженого кальмара. В натуральном выражении рост оценили в 40 процентов.

За первые два месяца 2026 года Россия продала Японии рыбы и морепродуктов на 132,6 миллиона доллара. Достигнутый результат оказался на 25 процентов выше, чем за аналогичный период 2025 года.

