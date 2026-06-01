Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

Алевтина Запольская
Фото: IHeikki Saukkomaa / IMAGO / Globallookpress.com

Азербайджан оказал Украине «существенную помощь» в зиму 2025-2026 годов за счет поставок генераторов, трансформаторов и кабельной продукции. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль, передает Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Азербайджан внес существенный вклад в нашу стойкость (...). Наши азербайджанские партнеры обеспечили поставки генераторов, трансформаторов, кабельной продукции и иного жизненно необходимого оборудования. (...) На сегодняшний день она содействует нашей подготовке к предстоящему зимнему сезону», — отметил глава ведомства.

Шмыгаль также выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и министру энергетики закавказской республики Пярвизу Шахбазову. По его словам, Баку предоставил 11 пакетов энергетической помощи Киеву.

25 апреля Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. По его словам, Киев и Баку имеют для этого потенциал.

