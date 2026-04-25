Алиев допустил совместное с Украиной производство вооружения

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 25 апреля 2026Бывший СССР

Алиев: Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции ВПК
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса (ВПК), для этого имеются возможности. Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества», — сказал Алиев, добавив, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.

25 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Азербайджан. Он провел с Ильхамом Алиевым встречу один на один, а позднее главы государств продолжили переговоры в расширенном составе.

По итогам переговоров они подписали шесть соглашений. В частности, Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok