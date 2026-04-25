Алиев допустил совместное с Украиной производство вооружения

Алиев: Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции ВПК

Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса (ВПК), для этого имеются возможности. Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества», — сказал Алиев, добавив, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.

25 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Азербайджан. Он провел с Ильхамом Алиевым встречу один на один, а позднее главы государств продолжили переговоры в расширенном составе.

По итогам переговоров они подписали шесть соглашений. В частности, Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.