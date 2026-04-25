Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев и Баку подписали шесть соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина» в Telegram.

Уточняется, что Украина и Азербайджан, в частности, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.

Ранее Зеленский уточнял, что обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы о сотрудничестве стран в области энергетики и гуманитарной сфере.

Президент Украины приехал в азербайджанский город Габала для встречи с Алиевым. Уточнялось, что главы государств провели встречу один на один, а позднее продолжили переговоры в расширенном составе.

До этого Зеленский и Алиев встречались в феврале в Мюнхене. Переговоры президенты проводили на английском языке.