Силовые структуры
19:25, 1 июня 2026

В окрестностях российского города раскрыта создавшая «фабрику бабок» «Богиня»

В Ленобласти проводится проверка в отношении «Богини», продвигающей эзотерическое учение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РЕН ТВ

В Ленинградской области силовики проводят проверку в отношении организации «Дом Матери Мира», продвигающей эзотерическое учение «Исход» (EXODUS). Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве, разжигании ненависти и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, «фабрика бабок» — это секта, куда люди вносили деньги, многие пострадали и остались ни с чем. Во главе организации стоит 88-летняя кандидат химических наук Валентина Кузнецова. Она объявила себя «Матерью Мира и Единой Великой Богиней», которая якобы получает диктовки напрямую от бога.

Правоохранители опросили Кузнецову и провели обыск. Выяснилось, что дом, который является так называемым храмом секты, увешан скрытыми камерами. Кроме того, были найдены иностранные паспорта, украинские и латышские, и документы по переводам за границу.

Силовики собирают данные и разыскивают тех, чьи родственники и близкие могли пострадать и остаться без всего.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудят мужчину за организацию секты и изнасилования.

