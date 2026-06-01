В окрестностях российского города раскрыта создавшая «фабрику бабок» «Богиня»

В Ленобласти проводится проверка в отношении «Богини», продвигающей эзотерическое учение

В Ленинградской области силовики проводят проверку в отношении организации «Дом Матери Мира», продвигающей эзотерическое учение «Исход» (EXODUS). Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве, разжигании ненависти и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, «фабрика бабок» — это секта, куда люди вносили деньги, многие пострадали и остались ни с чем. Во главе организации стоит 88-летняя кандидат химических наук Валентина Кузнецова. Она объявила себя «Матерью Мира и Единой Великой Богиней», которая якобы получает диктовки напрямую от бога.

Правоохранители опросили Кузнецову и провели обыск. Выяснилось, что дом, который является так называемым храмом секты, увешан скрытыми камерами. Кроме того, были найдены иностранные паспорта, украинские и латышские, и документы по переводам за границу.

Силовики собирают данные и разыскивают тех, чьи родственники и близкие могли пострадать и остаться без всего.

