Жертвенный буйвол сбежал во время религиозного праздника и расправился с мужчиной

В Малайзии жертвенный буйвол убил мужчину во время религиозного праздника

В Малайзии буйвол, которого должны были принести в жертву во время религиозного праздника, сбежал и расправился с мужчиной. Об этом пишет Mothership.

Нападение произошло 27 мая в пригороде Джохор-Бару. Около 10 часов буйвола начали готовить к жертвоприношению, однако он вырвался и набросился на одного из участников церемонии. Животное сбило мужчину с ног и вонзило рога ему в ногу. Пострадавший сумел подняться и убежать.

Мужчину доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Оказалось, что буйвол перебил ему несколько артерий в ноге. Действия устроителей церемонии вызвали осуждение. Недовольные считают, что животное следовало усыпить перед жертвоприношением.

Как пишет Mothership, буйвола должны были заколоть около мечети в честь Курбан-байрама. Мясо жертвенных животных принято раздавать бедным.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бык раздавил грудь знаменитому ковбою во время родео. Спасти мужчину не удалось.

