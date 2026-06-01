Туристка заснула в номере с мужем и не проснулась на второй день отдыха на курорте Европы

30-летняя туристка заснула в номере с мужем и не проснулась на второй день отдыха на курорте в Европе. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедия произошла 31 мая на острове Мальта (Испания). Накануне пара прилетела на курорт Кан Пастилла и отправилась исследовать ночную жизнь острова. Сообщается, что туристы посетили местную вечеринку, а после вернулись в отель JS Palma Stay.

На следующее утро муж обнаружил жену бездыханной. Он немедленно вызвал на место медиков, однако они до сих пор не установили точную причину кончины девушки. Ее возлюбленный настаивал на том, что то количество алкоголя, которое они выпили, не могло вызвать такой исход. Полиция начала расследование случившегося.

