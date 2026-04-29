Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

Британский турист упал с лестницы на популярном курорте Европы и пролежал на полу бездыханным полдня, пока его не нашли незнакомцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел на курорте Плайя-де-лас-Америкас, остров Тенерифе, Испания, около 05:30 утра по местному времени 25 апреля. 24-летний мужчина вышел из арендованного дома в жилом комплексе и свалился со второго этажа. Ночью того же дня его обнаружили.

Прибывшие на место медики констатировали, что спасти иностранца не удалось. Известно, что накануне случившегося британец посетил с другом фестиваль электронной музыки в соседнем городе Коста-Адехе. Полиция проверит, был ли турист пьян.

Ранее другой британский турист пропал без вести на Тенерифе, Испания, и был найден бездыханным через месяц. Молодой человек заблудился в отдаленной части острова, позвонил другу и сообщил, что на его телефоне остался только один процент заряда.