Турист поехал на отдых с друзьями, заблудился и был найден бездыханным через месяц

Daily Mail: турист заблудился на Тенерифе и был найден бездыханным через месяц

Британский турист пропал без вести на Тенерифе, Испания, и был найден бездыханным через месяц. Об этом сообщило издание Daily Mail.

19-летний Джей Слейтер поехал на отдых вместе с друзьями. В последний раз его видели 17 июня: молодой человек заблудился в отдаленной части острова и пытался узнать дорогу у прохожих. Тогда же он связался с другом и рассказал, что сильно обезвожен, а на телефоне у него остался только один процент заряда.

После этого начались продолжительные поиски британца. Молодого человека нашли без признаков жизни только 29 дней спустя. По предварительным данным, Слейтер мог случайно упасть в труднодоступной местности.

Правоохранители проведут вскрытие. Расследование произошедшего продолжается.

В Пакистане бразильский турист решил полетать на параплане среди самых высоких гор в мире и не выжил. Отмечалось, что иностранец планировал покорить вершину К2 (8611 метров).