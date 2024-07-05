Турист отправился полетать на параплане в самых высоких горах мира и не выжил

Бразильский турист не выжил во время восхождения в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан. Об этом сообщил портал Arab News.
Райнери Родриго Чаддед направлялся в базовый лагерь на горе К2 (8611 метров, вторая по высоте вершина после Эвереста) вместе с шестью иностранными путешественниками.
4 июля он отделился от группы и отправился полетать на параплане среди самых высоких гор мира. В результате бразилец упал и не выжил. Отмечается, что сейчас местные власти занимаются транспортировкой его тела.
В Грузии приезжая из Кувейта решила совершить полет на парашюте и упала на побережье. Несчастный случай спровоцировал сильный ветер.