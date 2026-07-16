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01:55, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с кредитами

«Мошеловка»: Мошенники обещают жертвам гарантированное одобрение кредитов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мошенники, представляющиеся «кредитными брокерами» и «финансовыми консультантами», обещают своим жертвам гарантированное одобрение кредитов. Об этом россиян предупредила пресс-служба платформы «Мошеловка», их заявление приводит РИА Новости.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама фиктивных компаний, позиционирующих себя как "кредитные брокеры" и "финансовые консультанты". Они обещают клиентам гарантированное одобрение займов по "старым условиям" и "особым схемам"», — рассказали в «Мошеловке».

Далее злоумышленники предлагают внести предоплату за получение кредита или «резервирования лимита». Также они могут выманивать и жертв логины и пароли от банковских приложений.

В «Мошеловке» напомнили, что «гарантированное одобрение кредитов» у кредитных организаций невозможно, а передача логинов и паролей может быть расценена как дроперство, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее россиянам перечислили характерные черты телефонных мошенников. Отмечалось, что злоумышленники часто просят человека принять решение здесь и сейчас.

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