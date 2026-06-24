Россиянам назвали характерные черты телефонных мошенников

RT: Мошенники делают упор на скорость принятия решения

Телефонного мошенника можно выявить по нескольким характерным чертам. Их в беседе с RT назвал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

В частности, злоумышленник нередко ошибается в названии конкретных органов власти и служб, поликлиник, предпочитая использовать обобщенные определения «главный», «центральный».

«Во-вторых, мошенники чаще всего делают упор на скорость принятия решения, убеждая потенциальную жертву, что решение необходимо принимать срочно — здесь и сейчас», — предупредил россиян киберэксперт.

Воронин отметил, что маркировка звонка помогает определить, кто звонит, однако не гарантирует стопроцентную точность. По его словам, полезные вызовы не всегда могут быть маркированы, а номера мошенников на первый взгляд могут не вызывать вопросов.

Ранее Воронин рассказал, что мошенники используют сайты знакомств для поисков потенциальных жертв.