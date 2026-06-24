Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:57, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали характерные черты телефонных мошенников

RT: Мошенники делают упор на скорость принятия решения
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Телефонного мошенника можно выявить по нескольким характерным чертам. Их в беседе с RT назвал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

В частности, злоумышленник нередко ошибается в названии конкретных органов власти и служб, поликлиник, предпочитая использовать обобщенные определения «главный», «центральный».

«Во-вторых, мошенники чаще всего делают упор на скорость принятия решения, убеждая потенциальную жертву, что решение необходимо принимать срочно — здесь и сейчас», — предупредил россиян киберэксперт.

Воронин отметил, что маркировка звонка помогает определить, кто звонит, однако не гарантирует стопроцентную точность. По его словам, полезные вызовы не всегда могут быть маркированы, а номера мошенников на первый взгляд могут не вызывать вопросов.

Ранее Воронин рассказал, что мошенники используют сайты знакомств для поисков потенциальных жертв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по газовой инфраструктуре и «сердцу» нефтебазы в Запорожской области. Как это отразится на снабжении ВСУ?

    Россиян предупредили об опасной тропической инфекции в странах Азии

    Лавров исключил одно условие для урегулирования на Украине

    Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиян

    Бывший капитан «Спартака» перешел в «Локомотив»

    В одной стране жара привела к отмене посвященного экстремальной жаре форума

    Во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола

    Назван способ сэкономить при покупке дорогого смартфона

    В Кремле высказались по поводу рвения Армении в Европу

    Россиянам раскрыли способы извлечь насекомое из уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok