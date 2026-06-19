Россиянам раскрыли способ вычислить мошенника на сайте знакомств

RT: Мошенники используют сайты знакомств для поиска жертв

Мошенники используют сайты знакомств для поисков потенциальных жертв. Об этом в беседе с RT россиян предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По его словам, схема работает почти одинаково: мошенник предлагает перейти в один из мессенджеров, на протяжении нескольких дней общается с потенциальной жертвой и собирает информацию. Позже под тем или иным предлогом аферист просит жертву перевести определенную сумму, например, на лечение ребенка, обещая вернуть в ближайшее время.

Впоследствии деньги будут просить либо несколько раз, а затем удалят диалог, либо после первой просьбы мошенник напишет о готовности вернуть деньги на карту, но для этого нужно сообщить код из СМС. «Кодом может быть как подтверждение нового списания, так и код для входа в приложение банка», — добавил эксперт.

Другая вариация — предложение сходить в музей, театр или кино.

«Ваш собеседник отправляет вам фейковую ссылку под видом обычной ссылки на покупку билетов для кражи ваших денежных средств. В большинстве случаев после первой неудачной попытки купить билеты ваш собеседник будет говорить, что с сайтом бывают проблемы и нужно попробовать оплатить еще несколько раз. После нескольких таких попыток и потери денежных средств жертвы обнаруживают, что они заблокированы и возможности написать тому, кто предложил купить билеты, уже нет», — предупредил киберэксперт.

Воронин отметил, что чаще всего жертвами подобных схем становятся мужчины. Он призвал россиян быть внимательными во время общения с новыми знакомыми. Если спустя пару дней поступит просьба оплатить билеты в кино по «специальной ссылке» или перевести деньги, то в 99 процентах случаев можно быть уверенным, что собеседник — мошенник.

Ранее психолог назвала признаки фейковых фото на сайтах знакомств. В частности, распознать фотообман можно по симметричности и средним пропорциям лица.