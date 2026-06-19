Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:19, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способ вычислить мошенника на сайте знакомств

RT: Мошенники используют сайты знакомств для поиска жертв
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Мошенники используют сайты знакомств для поисков потенциальных жертв. Об этом в беседе с RT россиян предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По его словам, схема работает почти одинаково: мошенник предлагает перейти в один из мессенджеров, на протяжении нескольких дней общается с потенциальной жертвой и собирает информацию. Позже под тем или иным предлогом аферист просит жертву перевести определенную сумму, например, на лечение ребенка, обещая вернуть в ближайшее время.

Впоследствии деньги будут просить либо несколько раз, а затем удалят диалог, либо после первой просьбы мошенник напишет о готовности вернуть деньги на карту, но для этого нужно сообщить код из СМС. «Кодом может быть как подтверждение нового списания, так и код для входа в приложение банка», — добавил эксперт.

Материалы по теме:
Иностранки мечтают выглядеть как русские девушки. Чем их привлекает вечно хмурый «взгляд славянской стервы»?
Иностранки мечтают выглядеть как русские девушки.Чем их привлекает вечно хмурый «взгляд славянской стервы»?
15 января 2026
«Он всегда честен». Девушки принялись массово оценивать внешность с помощью ChatGPT. Как советы нейросети влияют на их жизнь?
«Он всегда честен». Девушки принялись массово оценивать внешность с помощью ChatGPT. Как советы нейросети влияют на их жизнь?
30 июля 2025

Другая вариация — предложение сходить в музей, театр или кино.

«Ваш собеседник отправляет вам фейковую ссылку под видом обычной ссылки на покупку билетов для кражи ваших денежных средств. В большинстве случаев после первой неудачной попытки купить билеты ваш собеседник будет говорить, что с сайтом бывают проблемы и нужно попробовать оплатить еще несколько раз. После нескольких таких попыток и потери денежных средств жертвы обнаруживают, что они заблокированы и возможности написать тому, кто предложил купить билеты, уже нет», — предупредил киберэксперт.

Воронин отметил, что чаще всего жертвами подобных схем становятся мужчины. Он призвал россиян быть внимательными во время общения с новыми знакомыми. Если спустя пару дней поступит просьба оплатить билеты в кино по «специальной ссылке» или перевести деньги, то в 99 процентах случаев можно быть уверенным, что собеседник — мошенник.

Ранее психолог назвала признаки фейковых фото на сайтах знакомств. В частности, распознать фотообман можно по симметричности и средним пропорциям лица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

    «Калашников» представит «Гаруду» в Индии

    Найдена связь между «Оземпиком» и агрессией

    Конституционный суд Армении высказался о пересмотре результатов выборов

    Стало известно о не гнушавшемся госконтрактов перед побегом из России Назарове

    Руководители Центробанка сравнили себя с вратарем

    Набиуллина назвала несколько причин роста спроса на наличные

    Москвичам отсоветовали ждать прихода жары

    В российском городе незнакомка похитила чужого ребенка из коляски и попала на видео

    Появились подробности обвинения в изнасиловании против бывшего депутата Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok