Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 30 июля 2026 (обновлено: 07:14, 30 июля 2026)Мир

Выходка Зеленского в Белом доме шокировала Европу

Читатели австрийского Exxpress возмутились поведением Зеленского на встрече с Трампом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Австрии начали активно обсуждать слова президента Украины Владимира Зеленского, который на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попросил у Вашингтона 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода. Своим негодованием поделились читатели местного издания Exxpress.

В частности, одним из поводов для возмущения стал тот факт, что за подобную поддержку Киева расплачиваться будут простые европейские налогоплательщики. «Что, всего 300? А почему бы не 3 000 или 30 000! И платить за это должны европейцы?», — сокрушается пользователь.

Другой же читатель констатировал, что США сами нуждаются в этих ракетах, поскольку Трамп хочет победить Иран. «Коррумпированный и кокаиновый Зеленский опять просит милостыню», — написал еще один комментатор. Некоторые австрийцы сошлись во мнении, что нынешний американский лидер стал самым большим политическим разочарованием для них. Они рекомендовали политику сбросить Зеленского со счетов и объединиться в союз с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пытался уговорить Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией. Кроме того, лидер Америки не обошел стороной вопрос о своих взаимоотношениях с главой российского государства. По словам президента США, он хорошо ладит с Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Тяжелая ночь для Украины». ВС России произвели мощную атаку на Киев. Что известно на данный момент?
    Минобороны выпустило заявление после массированного удара ВСУ по регионам России
    В России призвали отменить норматив времени приема у врача
    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире в откровенном виде пришла на финал шоу
    Выходка Зеленского в Белом доме шокировала Европу
    Украинский олимпийский чемпион оценил наказание от Зеленского из-за участия в шоу Навки
    Раскрыты новые подробности об убийстве пасынка Намина
    ВСУ повредили многоквартирный дом
    В США увидели неожиданную проблему из-за проекта санкций против России
    Раскрыты правила хранения презервативов в жару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok