Читатели австрийского Exxpress возмутились поведением Зеленского на встрече с Трампом

В Австрии начали активно обсуждать слова президента Украины Владимира Зеленского, который на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попросил у Вашингтона 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода. Своим негодованием поделились читатели местного издания Exxpress.

В частности, одним из поводов для возмущения стал тот факт, что за подобную поддержку Киева расплачиваться будут простые европейские налогоплательщики. «Что, всего 300? А почему бы не 3 000 или 30 000! И платить за это должны европейцы?», — сокрушается пользователь.

Другой же читатель констатировал, что США сами нуждаются в этих ракетах, поскольку Трамп хочет победить Иран. «Коррумпированный и кокаиновый Зеленский опять просит милостыню», — написал еще один комментатор. Некоторые австрийцы сошлись во мнении, что нынешний американский лидер стал самым большим политическим разочарованием для них. Они рекомендовали политику сбросить Зеленского со счетов и объединиться в союз с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пытался уговорить Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией. Кроме того, лидер Америки не обошел стороной вопрос о своих взаимоотношениях с главой российского государства. По словам президента США, он хорошо ладит с Путиным.