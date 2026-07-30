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Силовые структуры
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08:08, 30 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о пережившем покушение разработчике российских дронов

Компания «Овод»: Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал свои БПЛА на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основатель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Овод» Андрей Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал свои дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Черезов является главным конструктором и разработчиком FPV-дронов. Он занялся производством БПЛА после 2022 года на основе своего боевого опыта, превратив небольшую компанию из Тулы в предприятие с мировым именем, отметили в компании. Черезов лично принимал участие в испытании своих дронов на передовой специальной военной операции (СВО), имеет государственные награды.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. По данным следствия, в Черезова стреляли 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева, когда он возвращался домой около часа ночи и открывал дверь в квартиру. Его супруга слышала три выстрела, но стрелка не видела, пишет «Коммерсантъ».

Разработчика дронов госпитализировали, его состояние оценивается как критическое.

Проводятся следственные действия по установлению стрелка и его сообщников. На месте преступления работает следственно-оперативная группа.

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