На Украине пожаловались на пошедшие в серию российские «Бандероли»

На Украине заявили о начале серийного производства российских «Бандеролей»

Главное управление разведки (ГУР) Украины пришло к выводу о завершении в России испытаний новой малогабаритной крылатой ракеты S8000 «Бандероль». Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

По утверждению Киева, инженеры учли опыт боевого применения и изделие с 2025 года претерпело значительные изменения. Теперь «Бандероль» перешла в фазу серийного производства.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев разъяснил, что «Бандероль» — это промежуточное звено: она дороже ударных беспилотников «Герань-2», но дешевле тяжелых авиационных ракет. Ставка делается на массовость и достаточную точность без задействования оперативно-тактической и стратегической авиации.

Крейсерская скорость турбореактивной «Бандероли» — 550 километров в час. Она имеет очень низкую радиолокационную заметность и может лететь на высоте нескольких десятков метров, что создает очень большие сложности для перехвата.