Раскрыты характеристики новейшей российской ракеты «Бандероль»

Академик Кондратьев: Ударившая по Одессе ракета «Бандероль» может лететь на малых высотах

Новейшая российская крылатая ракета «Бандероль», которой Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по Одессе, представляет собой малогабаритное дозвуковое изделие с низкой радиолокационной заметностью, способное лететь на предельно малых высотах, объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это создает серьезные трудности для перехвата.

«Изделие достаточно секретное, но из отдельных источников известно, что это малогабаритная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Длина порядка пяти метров, размах крыльев — около двух с половиной метров, крейсерская скорость — 550 километров в час, может разгоняться до 650 километров в час при дальности полета порядка 500 километров. Ракета имеет очень низкую радиолокационную заметность и может лететь на высоте нескольких десятков метров, что создает очень большие сложности для перехвата», — пояснил Кондратьев.

По его словам, масса боевой части составляет около 50 килограммов, на борту стоит турбореактивный двигатель, обеспечивающий высокую скорость. Запускаться ракета может из-под крыла самолета или с тяжелого российского беспилотника «Орион». В некоторых источниках, уточнил специалист, также упоминалась возможность наземного старта со специального пускового устройства. «Бандероль» — это промежуточное звено: она дороже дешевых ударных беспилотников «Герань-2», но дешевле тяжелых авиационных ракет. Ставка делается на массовость и достаточную точность без задействования оперативно-тактической и стратегической авиации, указал он.

«Смысл в том, чтобы постоянно нагружать ПВО противника. Она маленькая, и для ее запуска не нужно слишком много технических средств. В некоторых сообщениях даже говорилось, что самолет для нее может не потребоваться, но эту информацию пока тяжело подтвердить», — заключил Кондратьев.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» заметил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одессе новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль».

Позже стало известно, что катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» могла попасть на фото.