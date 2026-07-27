ВС России отправили в Одессу «Бандероль»

ВС России нанесли удар по Одессе ракетами «Бандероль»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одессе новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль». Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Сообщается, что еще шесть "Бандеролей" и три ракеты посетили Одессу», — сказано в публикации.

Авторы канала также отмечают, что на месте прилета поднялся высокий столб дыма. Подробности не сообщаются.

В июне на Украине впервые заявили о применении Вооруженными силами (ВС) России новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Отмечается, что «Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.