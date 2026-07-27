Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 27 июля 2026 (обновлено: 17:04, 27 июля 2026)Бывший СССР

ВС России отправили в Одессу «Бандероль»

ВС России нанесли удар по Одессе ракетами «Бандероль»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Faizinraz / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одессе новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль». Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Сообщается, что еще шесть "Бандеролей" и три ракеты посетили Одессу», — сказано в публикации.

Авторы канала также отмечают, что на месте прилета поднялся высокий столб дыма. Подробности не сообщаются.

В июне на Украине впервые заявили о применении Вооруженными силами (ВС) России новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Отмечается, что «Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    В России появится новая версия кроссовера Tenet 8
    Врач назвала самую большую ложь о здоровье
    ВСУ ударили по Крыму
    Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников в Германии
    В Госдуме высказались о цели ударов ВСУ по складам Wildberries
    Курс доллара снизился на копейки
    Наркоторговец избежал депортации благодаря ночному недержанию мочи
    Ученый заявила о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат
    МИД заявил о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok