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18:15, 27 июля 2026 (обновлено: 18:23, 27 июля 2026)Мир

В постпредстве России оценили вероятное размещение иностранных военных на Украине

Постпредство России при ООН: Иностранные военные контингенты на Украине создадут угрозу РФ
Кристина Козлова (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России. С таким заявлением выступила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, ее слова приводит РИА Новости.

«Обращаюсь к европейским участникам "коалиции желающих": размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России», — сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Евстигнеева также отметила, что в России убеждены, что страны Запада оказывают содействие и участвуют в террористических операциях, организованных украинскими властями. По ее словам, танкеры у Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском были атакованы намеренно.

Ранее стало известно, что учения «коалиции желающих», которые планируется провести осенью в Польше, могут быть подготовкой к размещению европейских войск на Украине. Отмечается, что это может быть одной из целей предстоящих учений, помимо повышения совместимости союзных войск.

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