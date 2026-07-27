Постпредство России при ООН: Иностранные военные контингенты на Украине создадут угрозу РФ

Размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России. С таким заявлением выступила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, ее слова приводит РИА Новости.

«Обращаюсь к европейским участникам "коалиции желающих": размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России», — сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Евстигнеева также отметила, что в России убеждены, что страны Запада оказывают содействие и участвуют в террористических операциях, организованных украинскими властями. По ее словам, танкеры у Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском были атакованы намеренно.

Ранее стало известно, что учения «коалиции желающих», которые планируется провести осенью в Польше, могут быть подготовкой к размещению европейских войск на Украине. Отмечается, что это может быть одной из целей предстоящих учений, помимо повышения совместимости союзных войск.

