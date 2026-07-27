Зеленский и новый премьер Великобритании встретились в похожих нарядах

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную встречу. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале последнего.
Политики встретились на военно-морской базе Портсмут. Бернем и Зеленский были одеты в похожие наряды — пиджаки, лонгсливы и брюки, а также обувь черного цвета.
Встреча политиков прошла на военно-морской базе в Британии, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят военные учения.
Ранее Бернем обратился к России, заявив, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева.