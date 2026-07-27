Трамп оценил вероятность сделки с Ираном

Трамп: Есть большая вероятность, что сделка с Ираном будет заключена

Есть большая вероятность, что сделка между США и Ираном будет заключена, поскольку переговоры по ней уже идут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Есть хороший шанс, что что-то может произойти», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о вероятности сделки.

По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы вернуться к «очень решительным военным действиям» в случае провала переговоров с Ираном.