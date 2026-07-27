Премьер Британии обратился к России

Премьер Британии Бернем заявил о непоколебимой поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обратился к России перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит телеканал Sky News.

Он заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева. «Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. (...) Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — сказал глава британского правительства.

Встреча Зеленского и Бернема запланирована на 27 июля. Она пройдет на британской военно-морской базе, где украинские военные проходят подготовку.