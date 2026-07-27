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08:10, 27 июля 2026Мир

Премьер Британии обратился к России

Премьер Британии Бернем заявил о непоколебимой поддержке Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обратился к России перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит телеканал Sky News.

Он заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева. «Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. (...) Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — сказал глава британского правительства.

Встреча Зеленского и Бернема запланирована на 27 июля. Она пройдет на британской военно-морской базе, где украинские военные проходят подготовку.

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