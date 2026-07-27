Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 27 июля 2026Путешествия

Россиянин побывал в Швейцарии и описал страну фразой «доступнее, чем принято думать»

Российский тревел-блогер побывал в Швейцарии и назвал ее доступной страной
Алина Черненко

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал на курорте Швейцарии Интерлакен, который заставил его по-другому взглянуть на страну. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Дальние истории» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что купил билеты за два месяца до вылета, что сэкономило почти половину стоимости поездки. Остановиться он решил в хостеле в пяти минутах от вокзала и заплатил за проживание 35 франков (около 3,3 тысячи рублей) за ночь. Завтрак россиянин готовил сам на общей кухне. При этом сыры и хлеб с фермерского рынка он назвал дешевыми.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
Биль или небыль Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Биль или небыльВодопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
10 апреля 2019

«Швейцария доступнее, чем принято думать. Да, здесь не получится путешествовать совсем без бюджета, как в Азии. Но грамотное планирование и выбор бюджетных вариантов делают страну доступной. Интерлакен одинаково хорош для любителей адреналина и для тех, кто хочет тишины у озера», — такими фразами описал свой опыт соотечественник.

Он добавил, что Интерлакен не пытается казаться проще и не давит роскошью, а просто существует между двух озер. По словам автора, такие места всегда показывают, что путешествие — это не только список достопримечательностей и потраченные деньги. «Иногда самое ценное находится в деталях: в случайной дороге, разговоре с местными, чашке кофе с видом на горы», — заключил он.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Швейцарии и рассказал об отдыхе местных жителей на пляжах. Он описал увиденное словами «мужики любят поглазеть на студенток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Легенду мирового футбола лишили работы из-за связей с Россией
    Раскрыты потери США в войне с Ираном
    Трамп показал спасителя Америки
    Россиянам назвали последствия утомления водителей
    Россиянин попался на афере с поджогом собственного дома
    Еще двое альпинистов застряли на Эльбрусе
    Треш-блогер затоптал голубя ради контента и ответит за это
    ФСБ показала на видео пачки долларов у задержанного в Хабаровске новозеландского шпиона
    Блогерша едва не ослепла во время ухода за растениями
    Элиту ВСУ и Нацгвардии отправили защищать одно направление
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok