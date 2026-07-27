Россиянин побывал в Швейцарии и описал страну фразой «доступнее, чем принято думать»

Российский тревел-блогер побывал в Швейцарии и назвал ее доступной страной

Российский тревел-блогер побывал на курорте Швейцарии Интерлакен, который заставил его по-другому взглянуть на страну. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Дальние истории» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что купил билеты за два месяца до вылета, что сэкономило почти половину стоимости поездки. Остановиться он решил в хостеле в пяти минутах от вокзала и заплатил за проживание 35 франков (около 3,3 тысячи рублей) за ночь. Завтрак россиянин готовил сам на общей кухне. При этом сыры и хлеб с фермерского рынка он назвал дешевыми.

«Швейцария доступнее, чем принято думать. Да, здесь не получится путешествовать совсем без бюджета, как в Азии. Но грамотное планирование и выбор бюджетных вариантов делают страну доступной. Интерлакен одинаково хорош для любителей адреналина и для тех, кто хочет тишины у озера», — такими фразами описал свой опыт соотечественник.

Он добавил, что Интерлакен не пытается казаться проще и не давит роскошью, а просто существует между двух озер. По словам автора, такие места всегда показывают, что путешествие — это не только список достопримечательностей и потраченные деньги. «Иногда самое ценное находится в деталях: в случайной дороге, разговоре с местными, чашке кофе с видом на горы», — заключил он.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Швейцарии и рассказал об отдыхе местных жителей на пляжах. Он описал увиденное словами «мужики любят поглазеть на студенток».

